Миндальный пилинг – это очень мягкая, безопасная, деликатная процедура по очищению кожи.
Отшелушивание(из-за крупного размера молекулы) будет проходить только на уровне поверхностного рогового слоя не проникая глубже. Миндальная кислота хороша для лица, когда требуется эффективное очищение — молодой возраст, гиперкератоз (в том числе на фоне фотостарения), для удаление болезнетворной флоры (акне, розацеа).
Особенности:
• 1. Безопасность и не токсичность: этот пилинг подходит для подростков (в целях коррекции акне) и для беременных.
• 2. Эффективность от возбудителя Акне и Розацеа: уменьшает количество возбудителя на поверхности кожи и обладает свойствами, схожими с антибиотиками по отношению к этим возбудителям. Очень эффективна при возрастном акне у женщин, страдающих фотостарением. Так как будет работать против возбудителя (антибактериальное действие) и убирать гиперкератоз, возникший на фоне фотостарения.
• 3. Осветляет пигментные пятна.
Гликолевый пилинг
«золотой стандарт» отшелушивающих процедур. Основная цель процедуры – очищение кожи и стимуляция в ней процессов обновления и омоложения без повреждения глубоких слоев.
Оказывает увлажняющее и осветляющее действие на кожу, способствует синтезу коллагена и эластина, укрепляет сосуды, способствует регенерации тканей и препятствует преждевременному разрушению.
Показания миндального и гликолевого пилинга
Устранения следов акне, воспалений, от нормализации метаболических
процессов — проблема преимущественно юношеского периода, до избавления птозных
проявлений, складок, морщин различной глубины залегания, возвращения
упругости и эластичности кожным покровам — трудностей, от которых
страдают зрелые пациенты. Такой большой список решаемых пилингами проблем
является свидетельством того, что процедура показана пациентам любого возраста.
Противопоказания
Большинство пилингов, независимо от активного вещества
и результативности, имеют схожий список противопоказаний:
• к примеру, абсолютным противопоказанием к проведению любой
косметологической процедуры считается индивидуальная непереносимость
компонентов активного вещества, применяющегося во время манипуляции;
• чаще всего период беременности и лактации относят к противопоказаниям
для исключения рисков, поскольку в организме женщины в эти моменты
происходят значительные перемены по ряду направлений, несмотря
на относительную безопасность процедуры пилинга;
• нежелательным фактором является воспаление целевого участка,
который планируется обрабатывать во время процедуры.
Стоимость процедур
|Атравматическая чистка лица
|4 500 руб.
|Механическая чистка лица
|3 500 руб.
|Пилинг миндальный — лицо
|2 700 руб.
|Пилинг гликолевый — лицо
|2 700 руб.
|Пилинг миндальный — лицо+шея
|3 100 руб.
|Пилинг гликолевый — лицо+шея
|3 100 руб.
|Пилинг миндальный — лицо+ шея+декольте
|3 500 руб.
|Пилинг гликолевый — лицо+ шея+декольте
|3 500 руб.
|Ультразвуковая чистка лица
|4 000 руб.
|Ультразвуковая чистка лица с базовым уходом
|5 000 руб.