Миндальный пилинг – это очень мягкая, безопасная, деликатная процедура по очищению кожи.

Отшелушивание(из-за крупного размера молекулы) будет проходить только на уровне поверхностного рогового слоя не проникая глубже. Миндальная кислота хороша для лица, когда требуется эффективное очищение — молодой возраст, гиперкератоз (в том числе на фоне фотостарения), для удаление болезнетворной флоры (акне, розацеа).

Особенности:

• 1. Безопасность и не токсичность: этот пилинг подходит для подростков (в целях коррекции акне) и для беременных.

• 2. Эффективность от возбудителя Акне и Розацеа: уменьшает количество возбудителя на поверхности кожи и обладает свойствами, схожими с антибиотиками по отношению к этим возбудителям. Очень эффективна при возрастном акне у женщин, страдающих фотостарением. Так как будет работать против возбудителя (антибактериальное действие) и убирать гиперкератоз, возникший на фоне фотостарения.

• 3. Осветляет пигментные пятна.

Гликолевый пилинг

«золотой стандарт» отшелушивающих процедур. Основная цель процедуры – очищение кожи и стимуляция в ней процессов обновления и омоложения без повреждения глубоких слоев.

Оказывает увлажняющее и осветляющее действие на кожу, способствует синтезу коллагена и эластина, укрепляет сосуды, способствует регенерации тканей и препятствует преждевременному разрушению.

Показания миндального и гликолевого пилинга

Устранения следов акне, воспалений, от нормализации метаболических

процессов — проблема преимущественно юношеского периода, до избавления птозных

проявлений, складок, морщин различной глубины залегания, возвращения

упругости и эластичности кожным покровам — трудностей, от которых

страдают зрелые пациенты. Такой большой список решаемых пилингами проблем

является свидетельством того, что процедура показана пациентам любого возраста.

Противопоказания

Большинство пилингов, независимо от активного вещества

и результативности, имеют схожий список противопоказаний:

• к примеру, абсолютным противопоказанием к проведению любой

косметологической процедуры считается индивидуальная непереносимость

компонентов активного вещества, применяющегося во время манипуляции;

• чаще всего период беременности и лактации относят к противопоказаниям

для исключения рисков, поскольку в организме женщины в эти моменты

происходят значительные перемены по ряду направлений, несмотря

на относительную безопасность процедуры пилинга;

• нежелательным фактором является воспаление целевого участка,

который планируется обрабатывать во время процедуры.

Стоимость процедур